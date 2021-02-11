Задержан полицейский за взятку от ученика автошколы на Ставрополье

Уголовное дело завели на сотрудника ГИБДД, который получил взятку от ученика автошколы на Ставрополье. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным «Мир 24», уточняется, что правоохранитель получил 18 тысяч рублей в обмен на помощь с успешной сдачей экзамена на права. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело, а также решается вопрос об аресте. Ранее главного инженера муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» обвинили в получении взятки.