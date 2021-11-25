Задержан подросток из Мари Эл, который заставил прислать девочку откровенное видео

17-летнего подростка задержали в Мари Эл. Он заставил 11-летнюю девочку прислать ему откровенное видео. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Уточняется, что он переписывался с пострадавшей в интернете. Интимное видео он заставил ее прислать при помощи угроз.

На него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».