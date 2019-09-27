Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря под Ярославлем

Тело игумена Даниила с резаными ранами нашли в его келье в июле 2016 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области.

Следователи вместе с полицией проверили все подозрительные лица, с которыми контактировал священник. Они изучили заключения более 430 судебных экспертиз. В результате им удалось установить преступника. Им оказался 31-летний Александр Авдеев.

Мужчина во время допроса признался в убийстве игумена. Он рассказал, что убил священника ради денег из кассы монастыря. После убийства он похитил у настоятеля миллион рублей, который потратил на личные нужды. Версию подозреваемого подтвердили полученные ранее улики.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, преступника родом из Владивостока в августе прошлого года приговорили к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление.