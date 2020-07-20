Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, пропавшего в Подмосковье неделю назад

В Дубне девушка 15 июля заявила о пропаже отца, сообщил источник «360». Позже было возбужденно уголовное дело по статье об убийстве.

Девушка обратилась в полицию вечером 15 июня, когда ее 56-летний отец не вернулся домой. Следствие установило, что мужчина вышел после работы домой и пропал. Правоохранители уже задержали подозреваемого по делу об убийстве. По данным следователей, к преступлению причастен 40-летний сожитель бывшей девушки погибшего.

«На допросе у следователя подозреваемый сообщил, что совершил преступление в ходе конфликта с потерпевшим на почве ревности», — говорится на сайте Следственного комитета. Тело погибшего еще не найдено. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия.