Задержан подозреваемый в убийстве молодой девушки в Москве. Это ее жених

Полиция задержала Александра Воронина, которого подозревают в жестоком убийстве невесты Марины. Тело девушки обнаружила мать молодого человека в квартире сына.

«В результате совместно проведенных с сотрудниками столичной полиции следственных действий и оперативных мероприятий установлен и задержан сожитель потерпевшей 1993 года рождения. В настоящее время мужчина доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения ряда следственных действий», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Тело девушки 1993 года рождения обнаружили 21 июля. У нее было множество ран на голове, туловище, руках и ногах. Экспертиза установила, что девушка скончалась еще 19 июля. В квартире также обнаружили пистолет, ноутбук и смартфон.

Марина должна была выйти замуж 8 августа. Она уже выбирала свадебное платье. После обнаружения тела потерпевшей ее жених скрылся в неизвестном направлении. Он не отвечал на звонки даже своей матери, которая рассказала следствию, что между влюбленными не было ссор и встречались они довольно давно.