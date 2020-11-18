Задержан подозреваемый в принуждении девочки присылать интим-фото

6 ноября в полицию Ульяновска обратилась женщина 1981 года рождения. Она рассказала, что не позднее 24 апреля нынешнего года злоумышленник в соцсети «ВКонтакте» заставлял ее дочь 2008 года рождения высылать ему фотографии сексуального характера.

Молодой человек использовал сразу два аккаунта, чтобы получать материалы эротического содержания. Он постоянно угрожал, что, если школьница перестанет отправлять ему новые фото, то он разошлет старые снимки ее знакомым.

В пятницу, 13 ноября, в Василеостровском районе Петербурга возбудили уголовное дело. 17 ноября задержали парня из Донецка Ростовской области. Подозреваемый 2004 года рождения оказался учеником коррекционной школы. Он признался в содеянном.

По адресу проживания задержанного были изъяты смартфоны, зарядное устройство, флешка и два системных блока. В одном из гаджетов были фотографии девочки из Ульяновска в обнаженном виде.