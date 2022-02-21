Задержан подозреваемый в нападении на композитора Александра Колкера

Подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера задержали в Санкт-Петербурге. Его доставили в отдел полиции, сообщило «МВД Медиа».

Сообщение о нападении на пенсионера поступило в УМВД России по Приморскому району Петербурга 20 февраля в 14:41, уточнили в материале.

Подозреваемого по «горячим следам» удалось задержать в одном из хостелов. Задержанным оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Сейчас задержанный находится в отделе полиции. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы нападения.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается возможная причастность задержанного к совершению других преступлений», — приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Накануне Telegram-канал «112» сообщил, что неизвестный с ножом напал на заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Колкера. Нападение произошло в подъезде дома композитора, в районе Черной Речки.

Злоумышленник вошел с 88-летним Колкером в кабину лифта, где начал его душить, после этого злоумышленник ударил композитора ножом. Затем нападавший скрылся. Композитор сам вызвал правоохранителей. От госпитализации Колкер отказался.