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    29 декабря 2020, 15:00

    Задержан подозреваемый в краже миллионов через рассылку вирусного письма

    Полина Петрова

    Мужчину, подозреваемого в краже миллионов через рассылку вирусного письма, задержали в Тюмени, информирует сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
    Задержан подозреваемый в краже миллионов через рассылку вирусного письма

    Уточняется, что местный житель, предположительно, обокрал одну из фирм города и уже потратил большую часть денег.

    «Утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Перми. По версии следствия, вместе с подельником он отправил на электронную почту одной из строительных фирм Ялуторовска письмо с вирусом. Главный бухгалтер его открыла и запустила программу», — отметили в пресс-службе.

    После этого со счетов организации пропало более 10,5 миллиона рублей. По предварительной версии, полученные средства мужчина снял в банкоматах Краснодара. Он оставил себе 300 тысяч рублей, а остальную часть «выручки» обменял на биткоины.

    Задержанный возместил причиненный компании ущерб. Он вернул даже больше, чем снял со счета — около 12 миллионов рублей. Несмотря на это подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.