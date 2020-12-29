Задержан подозреваемый в краже миллионов через рассылку вирусного письма

Уточняется, что местный житель, предположительно, обокрал одну из фирм города и уже потратил большую часть денег.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Перми. По версии следствия, вместе с подельником он отправил на электронную почту одной из строительных фирм Ялуторовска письмо с вирусом. Главный бухгалтер его открыла и запустила программу», — отметили в пресс-службе.

После этого со счетов организации пропало более 10,5 миллиона рублей. По предварительной версии, полученные средства мужчина снял в банкоматах Краснодара. Он оставил себе 300 тысяч рублей, а остальную часть «выручки» обменял на биткоины.

Задержанный возместил причиненный компании ущерб. Он вернул даже больше, чем снял со счета — около 12 миллионов рублей. Несмотря на это подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.