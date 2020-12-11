Задержан подозреваемый в изнасиловании подростка на заднем сидении авто
Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в изнасиловании 13-лентнего подростка на заднем сидении автомобиля, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Представители правопорядка рассказали, что в начале декабря в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный со страницы в социальной сети «ВКонтакте» домогается и склоняет к близости ее сына 2007 года рождения.
Подозреваемый был задержан в четверг, 10 декабря. По версии следователей, 15 ноября в припаркованной на Витебском проспекте машине Nissan X-Trail на заднем сиденье 38-летний мужчина совершил половой акт с пострадавшим. Отмечается, что задержанный работает водителем. В прошлом он был судим и отбыл наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Расследование продолжается.