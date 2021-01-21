Задержан подозреваемый по делу об убийстве женщины, найденной в лесу Петербурга

Уточняется, что в декабре минувшего года на улице Инструментальщиков обнаружили труп 38-летней женщины. На ее теле зафиксировали несколько переломов. Во время обысков был задержан 61-летний безработный мужчина, который уже имеет судимости.

По предварительной информации, он убил женщину у себя дома, неоднократно ударив ее ногой по голове. После этого гражданин завернул труп в одеяло и вывез в лесопарк. Там он скинул тело в водоем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.