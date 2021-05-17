Задержан петербуржец, подозреваемый в избиении подростка на детской площадке

Подозреваемого в избиении подростка на детской площадке задержали в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, написало РИА ФАН.

Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Она рассказала, что на детской площадке у дома по улице Большая Зеленина избили ее 14-летнего ребенка. По предварительным данным, молодого человека в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу № 19. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а также перелом лобной пазухи.

Представители правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя. По словам петербуржца, семиклассник ударил его дочь, за что получил сдачи. В скором времени будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.