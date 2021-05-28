Задержан организатор похищения жительницы Санкт-Петербурга

Полицейские задержали одного из похитителей девушки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее на девушку напали несколько мужчин. Они ударили ее электрошокером и увезли в частный дом в Ленобласти. В тот же день полиция освободила ее.

Троих похитителей задержали, на них завели уголовное дело. Чуть позже задержали и четвертого мужчину, который оказался организатором преступления.