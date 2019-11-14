Задержан охранник, пустивший стрелка в колледж Благовещенска
Дело о халатности стало вторым, которое возбудил СК после случившегося. Расследование будет вестись в отношении должностных лиц колледжа, уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
«В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации „Сириус-А“, который осуществлял охрану учебного корпуса», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Предварительно установлено, что в корпусе, где произошла стрельба, не было рамочного металлодетектора.
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