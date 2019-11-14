  • Задержан охранник, пустивший стрелка в колледж Благовещенска

    14 ноября 2019, 13:11

    Александра Ломейко

    Следователи решили задержать охранника, работающего в Амурском колледже строительства и ЖКХ, по делу о халатности после стрельбы в учебном заведении. Именно он пропустил в здание вооруженного студента.
    Задержан охранник, пустивший стрелка в колледж Благовещенска

    Дело о халатности стало вторым, которое возбудил СК после случившегося. Расследование будет вестись в отношении должностных лиц колледжа, уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

    «В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации „Сириус-А“, который осуществлял охрану учебного корпуса», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Предварительно установлено, что в корпусе, где произошла стрельба, не было рамочного металлодетектора.

    СК завел дело против ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

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    Следователи допрашивают сотрудников учебного заведения, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

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