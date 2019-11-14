Задержан охранник, пустивший стрелка в колледж Благовещенска

Следователи решили задержать охранника, работающего в Амурском колледже строительства и ЖКХ, по делу о халатности после стрельбы в учебном заведении. Именно он пропустил в здание вооруженного студента.

Дело о халатности стало вторым, которое возбудил СК после случившегося. Расследование будет вестись в отношении должностных лиц колледжа, уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

«В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации „Сириус-А“, который осуществлял охрану учебного корпуса», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Предварительно установлено, что в корпусе, где произошла стрельба, не было рамочного металлодетектора.

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Следователи допрашивают сотрудников учебного заведения, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

Студент колледжа расстрелял людей в здании утром четверга, а потом покончил с собой. Погибли два человека, в том числе и сам нападавший. Еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений.