Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Маругова

Задержан один из подозреваемых в убийстве Владимира Маругова, известного как «колбасный король». Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Благодаря совместным усилиям и слаженной работе сотрудников ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников УУР ГУ МВД по Московской области совместно с коллегами из отдела МВД России по г. о. Истра задержан один из подозреваемых в убийстве 54-летнего предпринимателя.», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Владимира Маругова застрелили на участике собственного дома под Истрой. Неизвестные пробрались в баню к бизнесмену, связали его, требовали деньги. Затем они выстрелили в бизнесмена из арбалета. Гражданская жена мужчины успела выбежать из бани и обратиться к соседям. Вместе они вызвали полицию.

Подозреваемые скрылись на автомобиле с заклеенными номерами. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа. Там же находился арбалет — предполагаемое орудие убийства «колбасного короля». Там же оказались маски и перчатки подозреваемых.