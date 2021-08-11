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    11 августа 2021, 21:05

    Задержан мужчина в Петербурге, который украл у знакомого банковские карты

    Дарья Морозова

    Задержан мужчина в Санкт-Петербурге, который украл у знакомого банковские карты и расплатился ими. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УВО.

    Мужчина, которого обокрали, обратился в полицию. Он рассказал, что его собутыльник украл сумку с картами, а потом оплатил ими покупки в пяти магазинах. Он написал заявление и описал приметы мужчины.

    Похитителя задержали. Выяснилось, что он уже неоднократно был судим. Заведено уголовное дело.