Задержан мужчина, сознавшийся в убийстве девушки в Орске
Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Орске
Оренбургские полицейские задержали 42-летнего жителя Орска, подозреваемого в убийстве девушки. Он уже сознался в преступлении. Тело своей жертвы он расчленил и спрятал в чемодан, который был обнаружен 23 октября.
По данным ТАСС, подозреваемый был задержан около дома, где проживал, сотрудниками полиции.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался», — сообщила пресс-служба УМВД Оренбурга.
Следком России возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки установить виновное лицо.
Местная пресс сообщила, что погибший было 30-40 лет. Ее смерть наступила около суток назад.
Ранее сообщалось, что чемодан с трупом нашли в Орске игравшие во дворе дети.