Задержан мужчина по подозрению в убийстве родителей в Ленобласти

Мужчину задержали по подозрению в убийстве собственных родителей в Ленинградской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК по региону.

По данным газеты «Взгляд», у мужчины диагностированы психические отклонения. Он уже лежал в психиатрической больнице, и врачи установили, что он не может нести ответственность за свои действия.

Ранее в квартире были найдены тела его родителей с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — рассказали в СК.