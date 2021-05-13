Задержан мужчина по подозрению в продаже наркотиков в Пензе

Жителя Мордовии заподозрили в распространении наркотиков в Пензе. Об этом сообщил телеканал «Экспресс».

По данным ИА «Пенза-пресс», молодой человек рассказал, что наркотики ему присылали по почте. Он держал их в съемной квартире.

«Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более полукилограмма наркотиков», — рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело.