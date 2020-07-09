Задержан мужчина по подозрению в массовом убийстве полиции в Индии

В задержании помог местный житель, который увидел злоумышленника рядом с храмом и сообщил об этом в полицию. Уточняется, что восемь полицейских погибли, когда ранее пытались задержать Дубея. Также два близких помощника преступника были убиты в перестрелках в разных регионах Индии. В общей сложности на мужчину заведено 60 уголовных дел.