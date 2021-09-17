Задержан мужчина, который устроил стрельбу в Петербурге

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе на улице Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, происшествие случилось около пивного магазина на улице Кустодиева. Внутри магазина на барной стойке был найден пистолет. Подозреваемый задержан. Ранее он был судим за хулиганство. На месте происшествия были найдены три гильзы с тремя резиновыми шариками.