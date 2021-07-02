Задержан мужчина, который украл полуприцеп с заправки в ЯНАО

Задержан житель ЯНАО, который похитил автомобильный полуприцеп на местной заправки. Он собирался сдать его на металлолом. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В полицию обратился сотрудник автозаправки. В результате подозреваемого задержали. Это оказался безработный местный житель, который уже был судим.

Он рассказал, что уже распилил полуприцеп и собирался отнести его в металлолом. На него завели уголовное дело. Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде.