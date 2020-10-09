Задержан мужчина, который пытался подставить своего знакомого на Кубани

Он позвонил с телефона знакомого и сообщил об угрозе для местной школы. Представился он так же именем знакомого. Информация об опасности не подтвердилась.

Правоохранители выяснили, кто звонил на самом деле. Мужчина рассказал, что хотел подставить знакомого из-за личной неприязни к нему.

На него завели уголовное дело, сейчас он под подпиской о невыезде.