Задержан мужчина, который пытался ограбить банк при помощи записки с угрозами в Крыму

Полиция задержала мужчину, который предпринял попытку ограбления банка в Симферополе. Он показал кассиру записку с угрозами. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Мужчина отдал сотрудницу записку с требованием отдать ему деньги. Также в тексте он угрожал оружием. Кассир сразу же нажала тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся.

Задержанный признался в своем поступке. Он объяснил, что у него нет денег, а работать он не хочет. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.