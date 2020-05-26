Задержан мужчина, который похищал в Краснодаре госномера и требовал выкуп
На вокзале в Новороссийске правоохранители задержали мужчину, который воровал регистрационные знаки машин и требовал деньги за возвращение. Об этом сообщил сайт Юга.ру со ссылкой на в пресс-службу УМВД России по городу Краснодару.
Известно, что сумма выкупа составляла до трех тысяч рублей. За все время злоумышленник успел похитить не меньше 36 номеров на разных улицах города.
На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности». Наказание предполагает до одного года тюрьмы.