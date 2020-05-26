Задержан мужчина, который похищал в Краснодаре госномера и требовал выкуп

Известно, что сумма выкупа составляла до трех тысяч рублей. За все время злоумышленник успел похитить не меньше 36 номеров на разных улицах города.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности». Наказание предполагает до одного года тюрьмы.