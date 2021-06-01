Задержан мужчина, который незаконно охотился на бенгальских тигров в Бангладеш

Полицейские Бангладеш задержали мужчину, который занимался незаконной охотой. За 20 лет он убил 70 бенгальских тигров. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Изначально мужчина занимался сбором меда, но потом решил стать охотником. Убивал животных он в лесу Сундарбан на границе Бангладеш и Индии.

«Он занимается этой преступной деятельностью, хотя против него ведется несколько дел <…> в этом замешаны влиятельные банды», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина задержан.