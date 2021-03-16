Задержан мужчина, который без штанов нападал на женщин в Перми

Задержан мужчина, который бегал без штанов за женщинами в Перми. На одну он даже напал. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Очевидцы рассказали, что он был одет в куртку и лыжную балаклаву. Штанов на нем не было. Есть информация, что мужчина напал на лыжницу. Ей помогли люди, а позже женщина написала заявление в полицию.

«Сотрудниками уголовного розыск предполагаемое лицо установлено и задержано. В настоящее время гражданин находится в отделе полиции. Проверка продолжается», — рассказали правоохранители.