Задержан хозяин собаки акита-ину, покусавшей ребенка в Ленобласти

На мужчину, чья собака покусала мальчика в Ленинградской области, открыто уголовное дело. Сам он задержан.

Дело возбудили по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Случай произошел 8 июня. Семилетний мальчик вместе с мамой гулял возле своего дома в городе Любань. В какой-то момент на него напала собака породы акита-ину. Она была на поводке, но без намордника. Животное покусало ребенка.

Его в тяжелом состоянии доставили в Областную детскую клиническую больницу и положили в реанимацию. Врачи зафиксировали у него множество рваных ран. Мальчику сделали операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Акита-ину относится к тем породам собак, которые считаются агрессивными. Особенно они не любят незнакомцев. Их дрессировкой советуют заниматься с самого начала.

Подобный случай произошел в Ленобласти в середине мая. Тогда сторожевая собака напала на пятилетнего ребенка в Выборге.