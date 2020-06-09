Задержан хозяин собаки акита-ину, покусавшей ребенка в Ленобласти
Дело возбудили по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Случай произошел 8 июня. Семилетний мальчик вместе с мамой гулял возле своего дома в городе Любань. В какой-то момент на него напала собака породы акита-ину. Она была на поводке, но без намордника. Животное покусало ребенка.
Его в тяжелом состоянии доставили в Областную детскую клиническую больницу и положили в реанимацию. Врачи зафиксировали у него множество рваных ран. Мальчику сделали операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Акита-ину относится к тем породам собак, которые считаются агрессивными. Особенно они не любят незнакомцев. Их дрессировкой советуют заниматься с самого начала.
Подобный случай произошел в Ленобласти в середине мая. Тогда сторожевая собака напала на пятилетнего ребенка в Выборге.