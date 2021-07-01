Задержан главарь татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир»*

ФСБ задержала главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей.

Мужчину удалось задержать благодаря совместным действиям ФСБ с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России.

Задержанный распространял запрещенную в России литературу, в которой пропагандировалась террористическая идеология, нетерпимость к другим религиям. Также он вербовал российских мусульман в ряды международной террористической организации. Идеология группировки основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата, уничтожении институтов светского общества. Одна из их целей — свержение власти насильственным путем.

Сотрудники ФСБ в его квартире, где он проживал, и в квартире, где был прописан, нашли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир»*, телефоны и компьютеры, с помощью которых он вел террористическую деятельность.

Ведомство возбудило уголовное дело, следственные действия продолжаются.

В апреле этого года в Кемеровской и Новосибирской областях ФСБ пресекла ячейку «Хизб ут-Тахрир»*.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России.