Задержан челябинец, который скрывался 11 лет

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области задержали мужчину, которого разыскивали более 11 лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Уточняется, что задержанный получил срок за мошенничество, но на оглашение приговора не пришел. После этого преступника объявили в федеральный розыск. Он менял место жительства и носил накладную бороду, чтоб его не узнали.

«Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН,