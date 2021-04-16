Подозреваемого в изнасиловании ребенка задержали в Тольятти

Полицейские Тольятти смогли задержать мужчину, которого подозревают в изнасиловании девочки восьми лет. Об этом рассказал «Царьград».

Информация о насильственных действиях над девочкой, которые были произведены в подъезде, оказалась сначала в соцсетях. Затем ее подтвердили правоохранители. Полиция своевременно обнаружила мужчину. В 10:59 часов 15 апреля он был задержен. Поиску помогли камеры внешнего видеонаблюдения. СК по Самаре заявил, что возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит серьезный срок.

«Подозреваемому 23 года и он психически нездоров. Следствием будут проведены все необходимые действия и экспертизы», — добавили в Telegram-канале «Самарский городовой».