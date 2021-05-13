Хинштейн: сына экс-губернатора Самарской области задержали в Шереметьево

Сына бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Задержание Алексея Меркушина проходило в рамках дела о коррупции, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в аэропорту работали сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии. Они проводили задержание в рамках уголовного дела о даче взятки. Речь идет о передаче денег начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину.

«Напомню, что месяц назад я направил запрос Генпрокурору о непринятии мер в отношении Алексея Меркушкина, несмотря на прямые улики и доказательства, уличающие его в этом и других расследуемых преступлениях», — отметил глава комитета.

Как Хинштейн уточнил ТАСС, Тренькина подозревают в получении взятки в размере семи миллионов рублей. За эти деньги он не должен был принимать меры по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк». Также Меркушин проходил еще по одному уголовному делу.

«Оно связано с хищением бюджетных средств при покупке республиканской собственности комплекса „Мордовэкспоцентр“ по заведомо не соответствующий действительности стоимости. По версии следствия, хищение бюджетных средств составило 217 миллионов рублей», — пояснил глава комитета.

Сейчас Алексея Меркушина везут в Мордовию, где ему должны предъявить обвинение.