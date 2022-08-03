Подозреваемого в убийстве приехавшего на вызов врача задержали в Оренбурге

Тело женщины врача с ножевыми ранениями обнаружили в жилом доме Оренбурга, куда она приехала по вызову пациента. Дойти до квартиры специалист не успела из-за совершенного нападения. По подозрению в убийстве задержали 28-летнего мужчину. По версии следователей, он решился на убийство из-за личной неприязни.

Областное управление МВД опубликовало видео с моментом задержания подозреваемого.

По данным Следственного Управления СК по Оренбургской области, нападение на врача совершили в минувший вторник, 2 августа. Криминалисты насчитали на теле медика не менее 30 ножевых ранений.

В рамках возбужденного уголовного дела об убийстве следователи назначили проведение экспертиз, а также начали допрос подозреваемого в убийстве.

В больнице, где работала врач создали памятный мемориал. Как отметила главный врач лечебного учреждения Наталья Танаева, сейчас туда несут цветы, как коллеги, так и пациенты.

Она отметила, что убитый врач с больницей связан давно. Во время учебы лечебное учреждение платило ей стипендию. В 2020 году после получения диплома молодой специалист вышла на работу в больницу.

«Она у нас работала в самое тяжелое время в ковидной бригаде и всегда качественно выполняла свою работу, никогда не жаловалась и спасала жизни наших пациентов», — подчеркнула Наталья Танаева. По ее словам, сейчас весь холл больницы в цветах.

Главный врач добавила, что убитая закончила только первый год ординатуры и хотела дальше работать участковым врачом. Но погибла при выполнении служебных обязанностей.