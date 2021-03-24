Подозреваемых в краже задержали в Ленобласти

В деревне Пески (Ленинградская область) задержали двух 40-летних мужчин, которых заподозрили в краже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, у задержанных в машине обнаружили телевизор, музыкальный центр, бензиновый насос, мотоблок и бензогенератор. Кроме того, в прицепе оказался гидроцикл. Предположительно, вся эта техника была украдена у местной жительницы с дачного участка. Нанесенный ущерб составил около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.