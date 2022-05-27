Хранившего арсенал оружия мужчину задержали в Колпино

Правоохранительные органы задержали в Колпино местного жителя, хранившего дома арсенал стрелкового оружия и боеприпасы. Об этом сообщил пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе осмотра квартиры злоумышленника оперативники обнаружили винтовку «Маузер», два пистолета Макарова, две револьвера системы «Наган», множество боеприпасов и шесть банок пороха.

Задержанным оказался 58-летний слесарь «Судостроительного завода». Проделанная экспертиза подтвердила, что изъятое оружие пригодно для стрельбы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, который хранил дома пистолет Макарова, нарезной ствол и патроны. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.