Похитителя полуторагодовалого ребенка из Ижевска задержали в Казани

Подозреваемого в похищении полуторагодовалого ребенка из Ижевска задержали на съемной квартире в Казани. В ходе допроса мужчина заявил, что считает себя биологическим отцом мальчика и хотел воспитывать его самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

По данным следователей, 21-летний подозреваемый жил в гражданском браке с матерью ребенка. В минувшую среду, 2 февраля, он ушел с мальчиком на прогулку и не вернулся. После обращения женщины в правоохранительные органы следователи завели уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

В рамках расследования криминалисты осмотрели квартиру и допросили родственников. В ходе проведения оперативных мероприятий следователи установили, что мужчина с ребенком уехал в Казань.

Подозреваемого в похищении мальчика задержали на съемной квартире. Мужчина заявил, что считает себя биологическим отцом ребенка и хотел заняться его воспитанием сам. Противоправных действий в отношении мальчика специалисты не выявили. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.