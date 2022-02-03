facebook_pixel
    03 февраля 2022, 13:29

    Похитителя полуторагодовалого ребенка из Ижевска задержали в Казани

    СК по Удмуртии: похитивший ребенка в Ижевске мужчина считал себя его биологическим отцом

    Анатолий Минкин

    Подозреваемого в похищении полуторагодовалого ребенка из Ижевска задержали на съемной квартире в Казани. В ходе допроса мужчина заявил, что считает себя биологическим отцом мальчика и хотел воспитывать его самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

    Похитителя полуторагодовалого ребенка из Ижевска задержали в Казани

    По данным следователей, 21-летний подозреваемый жил в гражданском браке с матерью ребенка. В минувшую среду, 2 февраля, он ушел с мальчиком на прогулку и не вернулся. После обращения женщины в правоохранительные органы следователи завели уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

    В рамках расследования криминалисты осмотрели квартиру и допросили родственников. В ходе проведения оперативных мероприятий следователи установили, что мужчина с ребенком уехал в Казань.

    Подозреваемого в похищении мальчика задержали на съемной квартире. Мужчина заявил, что считает себя биологическим отцом ребенка и хотел заняться его воспитанием сам. Противоправных действий в отношении мальчика специалисты не выявили. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.