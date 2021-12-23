Группу телефонных мошенников задержали в Ижевске. Расследование подошло к концу, в ближайшее время дело будет передано в суд. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В качестве подсудимых оказались восемь жителей Новосибирска. Один из них снял жилье, в котором оборудовал колл-центр. Злоумышленники звонили абонентам и представлялись сотрудниками Московского Финансового банка.

«Под предлогом оплаты различных банковских услуг — комиссия, страхование, курьерская доставка, якобы необходимых для получения кредита, убеждали их переводить денежные средства на счета банковских карт подконтрольных организатору группы», — заявили в ведомстве.