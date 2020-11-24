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    24 ноября 2020, 23:01

    Надругавшегося над школьницей серийного педофила задержали в Иваново

    Анатолий Минкин

    Десятилетняя школьница из Иваново пострадала от рук ранее судимого педофила. Мужчина напал на девочку с ножом, когда она шла на учебу и затащил в заброшенный дом, где надругался над ней. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
    Надругавшегося над школьницей серийного педофила задержали в Иваново

    С заявлением в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Правоохранители составили фоторобот и начали разыскивать подозреваемого. В ходе расследования они установили, что на ребенка напал находящийся в федеральном розыске уроженец Ярославской области.

    Ранее он сбежал из психиатрической больницы, где проходил принудительное лечение по решению суда за серию изнасилований несовершеннолетних. Ориентировку с данными мужчины раздали всем полицейским, а около заброшенного дома установили засаду.

    За местом, куда маньяк притащил свою жертву полицейские наблюдали в течении пяти дней, пока он наконец не появился. После задержания его передали следователям.

    По данным регионального главка СК, мужчине предъявили обвинение в изнасиловании школьницы и совершении с ней других насильственных действий сексуального характера. В ближайшее время сотрудники намерены обратиться с ходатайством в суд, чтобы взять обвиняемого под стражу.