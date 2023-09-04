Важное 04 сентября 2023, 09:51 Задержали изготовителя взрывчатки для диверсий украинской разведки в Запорожской области МВД и ФСБ задержали изготовителя взрывчатки для террористов в Запорожье РИА «Новости»

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Силовики схватили украинца, который делал взрывчатку для действовавшей на территории Запорожской области террористической группы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Операцию по задержанию предполагаемого сообщника украинских диверсантов провели МВД и ФСБ. По версии следствия, украинец 1968 года рождения собирал самодельные взрывные устройства для диверсионно-террористической группы. Последняя орудовала на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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«Задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона», — заявили в пресс-службе.

Участников группировки задержали. Они стали фигурантами уголовного дела по статье 205 УК России «Террористический акт».

Дома у изготовителя взрывчатки провели обыски. Силовики изъяли 17 электродетонаторов, пять килограммов взрывчатых веществ, три взрывателя замедленного действия и другие составляющие бомб. Мужчине предъявили обвинение по статьям 30 и 205 УК России «Приготовление к террористическому акту».

В Брянской области в конце августа обезвредили группу украинских диверсантов. Они вооружились американскими винтовками, гранатами и другим оружием.