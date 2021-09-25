Задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые обвиняются в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД при поддержке Росгвардии задержали уроженцев Ставрополья Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, которые являлись членами незаконного вооруженного формирования под руководством Басаева и Хаттаба.

СК установил, что Елакаев и Мусаев примкнули к банде в июле 1999 года, после чего принимали активное участие в нападениях.

В августе 1999 года около тысячи боевиков с автоматами, гранатами и взрывными устройствами подняли вооруженный мятеж с целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. Они нападали на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. Члены бандформирования убили 33 человек, еще 34 были тяжело ранены.

Ранее, в марте, еще двух членов банды Басаева и Хаттаба приговорили к 13 и 14 годам колонии строгого режима.