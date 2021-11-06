Полицейские задержали четвертого участника драки в Новой Москве, где было совершено нападение на мужчину с ребенком. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Сотрудники полиции установили местонахождение четвертого фигуранта в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Им оказался мужчина 2002 года рождения. Его задержали ночью. Сейчас он находится в отделе ОВД.

Ранее сообщалось о задержании еще трех нападавших. Все они оказались россиянами, хотя изначально предполагалось, что преступление совершили мигранты.

Мать напавших на мужчину и ребенка в Новых Ватутинках ранее обвинила в произошедшем самого пострадавшего. Она заявила, что он якобы сам спровоцировал драку. А потерпевший рассказывал, что конфликт начался с взаимных подколов.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство».

Нападение было совершено вечером 4 ноября. Проверку начали после появления видео с дракой. Полицейские начали проводить рейды в Новых Ватутинках.