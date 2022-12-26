Эксклюзив 26 декабря 2022, 15:59 Задавившего на машине из каршеринга пешехода насмерть арестовали в Петербурге МВД: задавившего на машине из каршеринга пешехода насмерть арестовали в Петербурге

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Водитель, который взял автомобиль в каршеринге и задавил на нем насмерть человека, арестован в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Видео с данной машиной оказалось в распоряжении «360».

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«По ходатайству следователя ГУ МВД России в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

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Случай произошел ночью 24 декабря 2022 года на пересечении Мичманской улицы и Морской набережной. За рулем Kia Ria находился пьяный 32-летний мужчина, он сбил 39-летнего человека. После ДТП водитель покинул место происшествия, оставив разбитую иномарку там же.

Позже подозреваемого задержали, в его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.