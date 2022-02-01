Зачинщица смертельного конфликта в школьном чате Волгограда не признала свою вину

Слушания по делу об убийстве риелтора Романа Грибенюка после ссоры в школьном чате продолжается в Центральном районном суде Волгограда. Во вторник, 1 февраля, с показаниями о случившемся выступила Анна Мелконян. Именно с ней в виртуальную ссору вступил убитый Грибенюк.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Волгограда, в ходе допроса женщина заявила, что не признает свою вину. Она пояснила, что никому не рассказывала о конфликте с Грибенюком, который произошел в школьном чате. Следствие считает иначе. По мнению правоохранителей, именно Анна попросила сначала мужа, а потом брата разобраться с ее обидчиком.

Конфликт в школьном чате начался с выбора даты проведения теста для учеников местной школы. В ходе обсуждения, Роман Гребенюк поругался с матерью одноклассницы своей дочери. Анна Мелконян обиды не простила и обратилась за помощью к мужу, но он встретиться с мужчиной не смог.

Тогда женщина обратилась к своему брату. Он вызвал обидчика сестры на встречу в одном из банковских отделений, где напал на него. От полученных травм Роман Гребенюк сперва впал в кому, а потом скончался.

Против Анны Мелконян ее мужа и брата завели уголовное дело. Женщину обвинили в подстрекательстве к убийству, пособничестве и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Ее муж стал фигурантом дела о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Брат Анны Мелконян проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Оба мужчины находятся под стражей. Анна Мелконян — под запретом определенных действий.