«Заботился и обеспечивал»: бывшая коллега рассказала об отношениях убитой в Армавире девушки с возлюбленным

Убитая в Армавире девушка никогда не жаловалась на своего возлюбленного, которого подозревают в преступлении. Она всегда рассказывала о его заботе и финансовой поддержке. Об этом «360» рассказала бывшая коллега погибшей.

«Она, наоборот, говорила, что он о ней заботится, обеспечивает, что он хороший. Более того, мы с коллегами были у них в гостях. Приятный молодой человек», — поделилась собеседница.

Полиция разыскивает 32-летнего жителя Армавира по подозрению в убийстве девушки и ее девятилетнего брата. По версии следствия, 10 декабря в съемной квартире пара повздорила на почве ревности. Мужчина забил девушку до смерти, оттащил ее тело в ванну и на его фоне записал видеообращение. Он заявил, что находится в адекватном состоянии, а на убийство пошел в порыве злости. После этого он заявил, что собирается покончить с собой, на машине добрался до станицы Новоалексеевской и с особой жестокостью расправился с маленьким братом жертвы.

Свое авто подозреваемый бросил в Джубге, около моря. Сейчас предполагаемого преступника ищут, пишет «Газета.ru».