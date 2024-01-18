Криминал 18 января 2024, 15:47 Забивших инвалида на остановке уральских подростков отправили в колонию Уральский суд отправил в колонию подростков, до смерти забивших инвалида РИА «Новости»

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Забивших до смерти инвалида на остановке в Екатеринбурге подростов оправили в колонию. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда.

Несовершеннолетние парень и девушка напали на инвалида в июне прошлого года на Уралмаше. Мужчина отказался давать им сигарету.

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Подросткам показалось, что инвалид грубо ответил. Поэтому они набросились на мужчину и более 60 раз ударили его руками и ногами. От полученных травм инвалид скончался.

«Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, парня — к пяти годам», — указали в суде.

Родителей девушки обязали выплатить моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. С родителей молодого человека — 250 тысяч.

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