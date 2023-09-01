Криминал 01 сентября 2023, 20:31 Забившего до смерти таксиста 26 лет назад мужчину задержали в Подмосковье Подмосковный СК сообщил о задержании обвиняемого в убийстве 26-летней давности

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Следователи задержали жителя городского округа Пушкинский за убийство и разбой, которые он совершил в 1997 году. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

На опубликованных кадрах вооруженные бойцы в масках выбили замок в калитке забора и вошли в частный жилой дом, где скрутили мужчину.

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По данным следствия, обвиняемый вместе с двумя знакомыми в 1997 году вызвали такси для поездки в подмосковный поселок Костино. Они до смерти забили водителя, а машину угнали. Чтобы скрыть следы своего преступления, автомобиль злоумышленники сожгли в лесу.

Двух участников преступления задержали и осудили. Сбежавшего объявили в федеральный розыск. Мужчина уехал в Адыгею, где поменял документы на новое имя. В 2003 году он вернулся в Подмосковье и все эти годы жил в городском округе Пушкинский.

В ходе работы по изучению преступлений прошлых лет следователи раскрыли личность обвиняемого, они выяснили, что фигурант изменил анкетные данные. В ходе опроса знакомых обвиняемого криминалисты установили его адрес и задержали.

По ходатайству следователя суд отправил обвиняемого в убийстве и разбое под стражу.