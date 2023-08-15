Криминал 15 августа 2023, 13:31 Забившего до смерти шестилетнего ребенка россиянина приговорили к 23 годам колонии Жителя Тулы приговорили к 23 годам колонии за убийство шестилетнего пасынка РИА «Новости»

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Тульский суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима 36-летнего мужчину, который на протяжении полугода истязал, а после забил до смерти шестилетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В материалах дела указали, что мужчина с самого начала невзлюбил пасынка и регулярно его избивал и издевался. На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах допроса задержанный признался, что мальчик боялся его ослушаться. Каждый раз, когда отчим возвращался домой, ребенок вставал в угол.

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В конце января между отчимом и шестилетним мальчиком произошел конфликт. Разъяренный мужчина избил ребенка и отхлестал металлической пряжкой ремня. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мужчина пытался скрыться с места убийства, но его оперативно задержали сотрудники полиции, напомнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Прокуратура Тульской области объявила, что суд согласился с позицией обвинения и приговорил обвиняемого к 23 годам исправительной колонии строгого режима.