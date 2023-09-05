Криминал 05 сентября 2023, 09:07 Забил кувалдой из-за 800 рублей. Следователи раскрыли дело об убийстве подростков 23-летней давности СК: дело 23-летней давности об убийстве девушек в Красноярске завершили Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела 23-летней давности об убийстве двух девушек-подростков. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кодинске в июне 2000 года две 16-летние девушки пришли в гараж к знакомому мужчине, которому на тот момент было 19 лет. Они требовали, чтобы тот вернул долг — 800 рублей. Однако молодой человек не хотел отдавать деньги.

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Он схватил кувалду и насмерть забил подростков. Тела парень бросил в глубокую яму, находившуюся недалеко от гаража, и сбежал. В тот же день мать одной из погибших написала заявление о пропаже дочери и ее подруги. Долгое время дело оставалось нераскрытым.

Спустя 23 года, при повторном изучении материалов, следователи вычислили подозреваемого. Им оказался 42-летний красноярец, который ранее жил в Кодинске. Мужчину задержали 24 марта 2023-го, он сознался в убийстве и показал место, куда бросил тела.

В яме на глубине 5,5 метра нашли кости погибших. Там же были их личные вещи: одежда, часы, обувь. Уголовное дело направили в прокуратуру.

Ранее москвича приговорили к семи годам колонии за убийство в 2009 году. Мужчина повздорил со знакомым в доме на Новощукинской улице, несколько раз он ударил его, а потом задушил. Тело он бросил в один из коллекторов в лесу. Преступнику грозит семь лет тюрьмы в колонии строгого режима.