Забайкальца осудят за убийство знакомой

В Забайкальском крае под суд пойдет 31-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в поселке Первомайский. По версии следствия, пьяный мужчина забил 28-летнюю женщину до смерти. Вместе со знакомым он выкинул труп в мусорный бак. В начале августа водитель мусоровоза нашел тело на полигоне бытовых отходов. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.