Забайкальских подростков задержали за убийство и насилие
Пятерых подростков арестовали по подозрению в избиении до смерти мужчины и изнасиловании женщины, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу СК.
27 октября в одном из сел Кыринского района Забайкалья группа подростков ворвалась в частный дом. Они избили 40-летнего мужчину, который в результате скончался, и надругались над женщиной.
По двум статьям возбудили уголовное дело. В течение следующих дней по подозрению в причастности к преступлению задержали пять несовершеннолетних.
8 ноября подозреваемых взяли под стражу по ходатайству следствия.
Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.