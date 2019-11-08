Забайкальских подростков задержали за убийство и насилие

27 октября в одном из сел Кыринского района Забайкалья группа подростков ворвалась в частный дом. Они избили 40-летнего мужчину, который в результате скончался, и надругались над женщиной.

По двум статьям возбудили уголовное дело. В течение следующих дней по подозрению в причастности к преступлению задержали пять несовершеннолетних.

8 ноября подозреваемых взяли под стражу по ходатайству следствия.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.