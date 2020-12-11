Экс-мэр Петропавловска-Камчатского получил срок за взяточничество

Также Иваненко должен выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Его брату суд дал 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он должен выплатить штраф в размере 2,2 миллиона рублей.

Виталий Иваненко оставил пост мэра в ноябре 2019 года. 19 декабря его отправили под домашний арест на один месяц. По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года Иваненко частями получил от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за покровительство 700 тысяч рублей.

Деньги были переданы через посредников, одним из которых был его брат. Еще 200 тысяч рублей Иваненко получил за содействие при заключении муниципальных контрактов. Эта сумма была передана ему через посредников.

Кроме того, СК установил, что сумма первой взятки составляла 1,4 миллиона рублей, но «в результате мошеннических действий родственника обвиняемого часть взятки была им похищена, в связи с чем последнему следствием предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере».

Обвиняемые в ходе следствия полностью признали свою вину, указано в сообщении ведомства. Они дали подробные показания об обстоятельствах совершенных ими преступлений и сотрудничали со следствием.